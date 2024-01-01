Максим Артамонов В Перми начали работать выездные патронажные паллиативные медбригады Всего по региону их будет 16 Поделиться Твитнуть

В этом году для обслуживания паллиативных пациентов в Перми в городских поликлиниках № 2, 4, 5 и 7, Городской клинической поликлинике и в больнице им. Гринберга организованы отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи. Специалисты отделений занимаются наблюдением за пациентами, нуждающимися в паллиативной специализированной медицинской помощи на дому.

На оснащение пермских патронажных бригад из федерального бюджета 2023 году было выделено порядка 9 млн руб.

В пресс-службе краевого минздрава «Новому компаньону» пояснили, что в территориях региона сейчас функционируют ещё семь выездных бригад. В частности, в Нытвенской ЦРБ, в Краевой больнице им. Вагнера (Березники), в Лысьвенской городской больнице, в Чайковской центральной городской больнице, в Пермской центральной районной больнице, в Берёзовской центральной городской больнице и Соликамской городской больнице. В ближайшее время начнёт работать ещё одна бригада в больнице Коми-округа в Кудымкаре.

Всего в регионе будет работать 16 бригад патронажной паллиативной медицинской помощи. Каждая из них занимается только плановой помощью паллиативным пациентам, проживающим на обслуживаемой территории.

«В штате бригады обязательно есть врач по паллиативной медицинской помощи и медсестра. Далее штатные должности варьируются. Могут быть включены в состав бригады психологи и врачи-анестезиологи», — отмечают в минздраве.

Основная цель работы выездной бригады — сохранение качества жизни пациента и максимальное облегчение его физического состояния.

Медицинские бригады будут обучать пациента, его родственников или лиц, осуществляющих за ним уход. В задачи медиков будет входить формирование плана обследования пациента и лечения при первичном осмотре с учётом предварительного диагноза. Пациенты смогут получить консультацию врача-специалиста по профилю основного заболевания и других врачей.

Медбригадам также поручено назначать и корректировать симптоматическую терапию, вести профилактику вторичных осложнений (обезболивание, противосудорожная терапия, нутритивная и респираторная поддержка).

В функции бригад также входит подбор для пациента необходимых медицинских изделий. Родственникам пациентов будут давать рекомендации по их использованию.

Паллиативная помощь — отдельный вид медицинской помощи. Он включает в себя комплекс медицинских вмешательств, которые направлены на избавление от боли на этапе неконтролируемого прогрессирования заболевания у неизлечимо больных людей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.