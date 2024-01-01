В Пермском крае создадут ресурсный центр по поддержке многодетных и молодых семей Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили готовность региона к проведению Года семьи, который был объявлен президентом Владимиром Путиным. Официальный старт Года семьи состоялся сегодня, 23 января, на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

План проведения Года семьи и изменения в семейной политике, опубликованные федеральным правительством ранее, вступят в силу в течение 2024 года. Уже произведена индексация основных социальных мер поддержки, включая увеличение размера материнского капитала, повышение единовременного пособия по беременности и родам, а также увеличение выплат на детей до 17 лет. Кроме того, президент поручил правительству продлить льготную ипотеку.

Дмитрий Махонин сообщил, что в Пермском крае был сформирован организационный комитет по проведению Года семьи, а также подготовлен проект плана мероприятий, включающий более 100 значимых событий. Он будет утверждён в ближайшее время. Губернатор подчеркнул важность популяризации ценности крепкой семьи и семейных традиций, особенно среди молодёжи, а также важность создания семьи, уважения к старшему поколению и заботы о нём.

В Пермском крае проживает более 300 тыс. семей, в которых воспитывается более 560 тыс. детей. Регион занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости и входит в тридцатку лучших регионов в общероссийском рейтинге. Многодетность является характерной особенностью пермской семьи. За последние 10 лет показатель рождаемости детей в многодетной семье вырос с 19% до 35%, что выгодно отличает Пермский край от соседних регионов.

В план проведения Года семьи войдут мероприятия, направленные на укрепление ответственного родительства, семейных ценностей у детей и молодёжи, а также на здоровьесбережение. Будут продолжены меры поддержки молодых семей, таких как поддержка студенческих семей с детьми и предоставление сертификатов молодожёнам на обследование репродуктивного здоровья. В школах региона с 1 сентября начнётся курс по семьеведению, обучение которому поможет закрепить у молодёжи понятия семейных традиций, взаимоотношений между членами семьи и других аспектов семейной жизни.

Также планируются различные культурно-массовые, спортивные и общественные мероприятия.

В рамках проекта совместно с Пермской общественной палатой планируется создание корпоративного демографического стандарта, который будет включать материальную поддержку семей с детьми и нематериальную мотивацию сотрудников.

В Перми создан ресурсный центр «Пермь семейная», где проводятся мероприятия с участием более 10 тыс. семей из всего Прикамья. На площадке центра также реализуются проекты партнёров, такие как «Социальный контракт: учимся вместе!» и «Учение с увлечением», где оказывается поддержка детям начальных классов в освоении образовательной программы и идёт стажировка студентов педагогических направлений.

По итогам заседания Дмитрий Махонин поручил администрации губернатора совместно с министерством социального развития проработать вопрос открытия ресурсного центра поддержки многодетных и молодых семей, который будет оказывать консультативную, юридическую, социальную и другую помощь. Необходимо перенимать опыт некоммерческих организаций, которые уже вовлечены в эту работу. Одно из направлении центра будет связано с оперативным решением проблем многодетных семей при обеспечении земельными участками. Важно не только предоставить землю, но и помочь семье выбрать оптимальный типовой проект для строительства, построить дом, используя различные материальные виды помощи от государства, тем самым уменьшив финансовую нагрузку на саму семью, создать все условия для её комфортного проживания.

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