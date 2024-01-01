Максим Артамонов В Красновишерске за покушение на убийство будут судить 23-летнего мужчину Он напал с ножом на спящего человека Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи Чердынского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Красновишерска. Его обвиняют в покушении на убийство, которое он совершил осенью 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По данным следствия, 16 октября прошлого года обвиняемый, будучи пьяным, находился в квартире одного из домов в Красновишерске. Из-за возникшей ссоры он решил убить 47-летнего местного жителя.

Воспользовавшись тем, что тот уснул на диване, обвиняемый нанёс ему множественные удары ножом по телу. В результате потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью. Вместе с двумя мужчинами в квартире находились другие люди, они остановили злоумышленника и вызвали скорую.

Потерпевший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в суд.

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