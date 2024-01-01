Максим Артамонов В Соликамске за присвоение и растрату 33 млн рублей осудили гендиректора фирмы Его приговорили к трём годам колонии общего режима Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Соликамский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Термоформ». Его признали виновным в присвоении и растрате имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установил суд, осуждённый, занимая должность гендиректора компании и используя свои служебные полномочия, растратил деньги, принадлежащие возглавляемому предприятию.

В его полномочия входила деятельность по обороту и реализации промышленных товаров. В течение пяти лет, с 2013 по 2018 год, он подписывал финансовые документы на поставку через аффилированную организацию контрагентам специализированной продукции — термоусаживающих трубок. Но деньги за отгруженный товар вносил не на счета предприятия, расходовал на другие цели, не связанные с деятельностью компании «Термоформ».

За пять лет заказчикам было продано свыше 32 тонн продукции, а полученная прибыль в размере 33,8 млн руб. растрачена.

В итоге суд приговорил бывшего гендиректора к лишению свободы на три года в колонии общего режима и штрафу 200 тыс. руб. Кроме того, в пользу компании с виновного взыскано 33,8 млн руб. в качестве компенсации материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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