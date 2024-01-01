Алёна Бронникова Доходы транспортной отрасли в Перми за 2023 год составили 4,8 млрд рублей Расходная часть увеличилась до 6,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2023 года доходы транспортной отрасли в Перми выросли на 375 млн и составили 4,78 млрд руб. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на городской дептранс.

Транспортная отрасль примерно на 80% обеспечивается за счёт билетных доходов, около 20% составляют дотации бюджета Перми. В ведомстве объясняют, что такой баланс сохраняет доступность общественного транспорта для пассажиров благодаря долгосрочным проездным. Для бюджета города он позволяет в полной мере обеспечивать финансирование других социальных отраслей.

В результате роста доходов бюджетную субсидию в 2023 году удалось снизить на 90 млн руб. Так, в 2022 году она составляла 1,45 млрд, а в 2023 уменьшилась до 1,36 млрд руб. Ещё часть доходов — 375,9 млн руб. — составили компенсации за проезд федеральных льготников.

Расходы отрасли в прошлом году также выросли по сравнению с 2022-м до 6,52 млрд руб. Увеличение этой финансовой статьи связано с удорожанием топлива и комплектующих, а также запуском новых маршрутов автобусов: № 37, 66, 71 и 81.

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