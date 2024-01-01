Екатерина Артёмова В 2023 году у 21% жителей Пермского края выросла зарплата А 14% работников получили повышение Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Рекрутинговая платформа HeadHunter провела опрос среди соискателей из Пермского края и выяснила, как в 2023 году изменилась их должность и заработная плата. Как сообщает пресс-служба HeadHunter, 14% жителей региона в прошлом году получили повышение, а зарплата выросла у 21% опрошенных.

Среди опрошенных 44% весь 2023 год проработали в одной должности. Чаще всего это люди, работающие на производстве (65% не меняли позицию), представители финансовой сферы и бухгалтерии, а также сферы безопасности (по 60%).

Из получивших повышение 14% чаще всего о карьерном росте сообщали руководители (15%) и специалисты по закупкам (14%). В то же время 8% респондентов столкнулись с понижением в должности, а у 8% должность переформулировали без изменения функционала. Ещё 25% опрошенных не были трудоустроены.

Поднимали зарплату чаще всего специалистам по управлению персоналом (40%), строителям (38%), производственникам и финансистам (по 34%), работникам науки и образования (33%). У 54% опрошенных размер заработной платы не изменился. Ещё 17% рассказали, что в 2023-м стали зарабатывать меньше. Особенно часто с падением доходов сталкивались медики (39%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.