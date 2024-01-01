Екатерина Артёмова Пермское УФАС в 2023 году возбудило семь дел в отношении органов власти Всего ведомство за прошлый год рассмотрело 230 жалоб и 148 заявлений Поделиться Твитнуть

Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю подвело итоги контроля органов власти и процедур торгов за 2023 год. Как сообщает пресс-служба Пермского УФАС, в прошлом году в ведомство поступило 230 жалоб на действия заказчиков при проведении закупок и 148 заявлений о нарушении антимонопольного законодательства со стороны органов власти.

Основными причинами жалоб на действия заказчиков были нарушение порядка оценки и неправомерное отклонение заявок участников закупок, неполная или недостоверная информация о предмете торгов, избыточные условия исполнения договора, противоречия в документации. В итоге 129 из 230 жалоб были признаны обоснованными. Сумма наложенных штрафов составила 535 тыс. руб.

Признаки нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти были выявлены в таких сферах, как капитальный ремонт многоквартирных домов, пассажирские перевозки общественным транспортом, размещение НТО, ритуальные услуги, аренда государственного или муниципального имущества. Органам власти было выдано 8 предупреждений и 2 предостережения, выписано штрафов на общую сумму 650 тыс. руб. Также в отношении органов власти было возбуждено 7 дел о нарушении закона «О защите конкуренции».

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