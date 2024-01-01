Андрей Стрельцов «Молот» завершил выездную серию победой В Самаре был обыгран ЦСК ВВС Поделиться Твитнуть

ХК "Молот"

Выездную серию игр в чемпионате ВХЛ «молотобойцы» завершили поединком на берегах Волги. Встреча завершилась победой пермской команды 6:3.

В первой половине игры гости сумели забросить три безответные шайбы. Однако к концу второго тайма самарцы сократили отставание до минимума. В заключительные двадцать минут «Молот» довёл счёт до крупного. Голы в составе победителей забросили: Алексей Шубин, Игорь Зенчиков, Дмитрий Зайцев и Константин Рыжов и дважды Александр Волков.

«Довольны победой. Играли против хорошей команды. ЦСК ВВС команда, не бей-беги, озорная, комбинирует. Много моментов они создали возле наших ворот. А мы, можно сказать, реализовали все свои моменты, в этом и заключается результат матча. Поблагодарил ребят за третий период», — прокомментировал итог матча главный тренер ХК «Молот» Павел Зубов.

Это пятая подряд победа, одержанная подопечными Павла Зубова. Далее «Молот» ждёт домашняя серия, которая стартует 25 января матчем против воронежского «Бурана».

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