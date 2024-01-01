Алёна Бронникова На следующей неделе Пермский край ожидает похолодание Погода будет умеренно холодной с небольшими снегопадами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 22 января ожидается понижение температуры воздуха. Согласно предварительному прогнозу Пермского ЦГМС, погода до конца рабочей недели будет умеренно холодной, с небольшими снегопадами.

В ночь на понедельник, 22 января, в регион придёт умеренный снег, днём небольшие осадки ожидаются в восточной части. Ветер — умеренный с отдельными порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью −13…−18°, в горно-восточном районе −8…−10°, в Перми около −13°. Днём воздух немного прогреется до −11…−16°, в Перми до −11°.

По данным синоптиков, 23 января антициклон обеспечит переменную облачность. Существенные осадки, за исключением северных районов, будут отсутствовать. Ветер будет юго-западным, умеренным. Ночью столбики термометров снизятся до −15…−20°, на юге при прояснениях до −25°, в Перми -18°. Днём температура воздуха составит −8…−13°.

В среду ожидается постепенное «натекание» облачности на регион и распространение зоны небольших осадков. Температура воздуха ночью -10…-15°, днём -7…-12°. В Перми ночью существенных осадков не ожидается, днём выпадет небольшой снег. Ночью -12°, днём — около -9°.

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