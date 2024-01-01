Алёна Бронникова За год производство железобетона в Прикамье выросло в 11 раз Дмитрий Махонин рассказал об итогах 2023 года в строительной отрасли Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае за 2023 год производство железобетона для строительной отрасли увеличилось в 11 раз. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на telegram-канал Дмитрия Махонина, такие цифры губернатор привёл, отчитываясь о достижениях региона на выставке-форуме «Россия», где представлял пермский стенд.

«В последние несколько лет мы делаем акцент на комплексном развитии территорий и строительстве социальных объектов. По всему краю в 2023 году возвели 11 медицинских учреждений и 17 образовательных. Производство железобетона в регионе выросло в 11 раз, а больше 10% работающего населения заняты в строительстве», — рассказал глава региона.

Он также отметил, что в данный момент ведутся работы по строительству детского реабилитационного центра, заканчиваются работы в краевой детской музыкальной школе. В скором времени планируется приступить к возведению Межвузовского кампуса на 5 тыс. мест.

Кроме того, Пермский край оказывает помощь Северодонецку. За год были восстановлены восемь многоквартирных домов и шесть объектов социальной инфраструктуры, смонтированы две модульные котельные. В этом году краевые власти намерены отремонтировать ещё 14 объектов, в том числе две котельные.

Махонин также отметил, что во время форума министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин назвал Пермь «столицей» умных городов. В этом году региональный центр примет V Всероссийский форум по цифровизации городского хозяйства «Умный город».

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