Андрей Стрельцов Пермский дуэт победил на чемпионате России по прыжкам Позади остались чемпионы Европы и Олимпийских игр Поделиться Твитнуть

В Москве прошёл чемпионат России по прыжкам. В субботу состоялся личный турнир. Первыми чемпионами соревнований стали пермские фигуристы Елизавета Осокина/Артём Грицаенко. В финале спортсмены получили от судей 28,25 балла. В программу пермского дуэта вошли секвенция из двойного сальхова и два двойных акселя, тройная подкрутка на четвёртый уровень и тройные выбросы — флип и риттбергер. Этого оказалось достаточно для победы.

Позади остались чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (21,34 балла) — у них второе место. Третье — у победителей Олимпийских игр в командном турнире Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Вместе с ними бронзовыми призёрами турнира стали тоже представители Пермского края Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

Сами победители соревнований завили журналистам, что ехали на турнир в Москву «покататься».

Наградой для победителей индивидуального турнира спортивных пар стал 1 млн руб.

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