Андрей Стрельцов «Парма» обыграла «Енисей» Победа позволила пермским баскетболистам обойти соперников и выйти на пятое место Поделиться Твитнуть

В Перми сегодня состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и красноярским «Енисеем». Обе команды были соседями по турнирной таблице. Сибиряки опережали пермскую команду. Победа осталась за хозяевами площадки — 87:81.

Итог первой половины — 55:42 в пользу «Пармы». В заключительном игровом отрезке соперники делали акцент на защитные действия, а гости из Красноярска оказались сильнее в решающей четверти — 13-21, но матч в итоге проиграли.

В составе «Пармы» дабл-дабл сделал Би Джей Джонсон (29 очков и 10 подборов). Также он стал самым результативным игроком матча.

«Парма» и «Енисей» одержали по 13 побед в 23 матчах Единой лиги ВТБ. Пермская команда опережает красноярскую по дополнительным показателям. Таким образом, подопечные Евгения Пашутина вышли на пятую позицию турнирной таблицы, поменявшись с «Енисеем» местами.

Следующий поединок «Парма» сыграет также на «родном» паркете. Матч пройдёт 24 января. Соперником пермяков будет саратовский «Автодор».

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