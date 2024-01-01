Максим Артамонов В Перми 30-летнему мужчине предъявлено обвинение в двойном убийстве Он пытался поджечь квартиру, в которой произошло преступление Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю предъявили обвинение 30-летнему пермяку по статье об убийстве двух и более лиц. Его задержали и поместили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По версии следствия, 17 января в квартире в Свердловском районе Перми между ним и двумя мужчинами 1963 и 1965 года рождения произошел конфликт. Во время него обвиняемый нанёс потерпевшим множественные удары колюще — режущим предметом в область грудной клетки и головы. От полученных травм мужчины скончались на месте преступления. Чтобы избавиться от трупов и скрыть следы преступления, обвиняемый пытался поджечь квартиру — он включил газ и устроил пожар.

Сейчас следователи осматривают место происшествия. Они допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным РЕН ТВ, убийство произошло вечером 17 января на улице Сергинской. Как сообщил источник телеканала, преступник набросился на двух мужчин и каждый из них получил не менее 50 ранений. После этого злоумышленник разбросал одежду, развел пламя и открыл четыре конфорки газовой плиты, после чего скрылся. Позже один из жителей дома обнаружил задымление в соседней квартире и позвонил спасателям.

Приехавшие на место происшествия огнеборцы потушили пожар и нашли в квартире тела хозяина и его гостя.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.