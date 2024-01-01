Андрей Стрельцов «Амкар» продлил контракты с тремя игроками Среди них основной голкипер команды Поделиться Твитнуть

Фото: ФК «Амкар Пермь»

Основной вратарь «Амкара» Хазбулат Хамхоев первым из игроков перезаключил контракт с «красно-чёрными». Соглашение будет действовать до 2025 года. Хамхоев провёл без замен все 22 игры во Второй лиге и Кубке, при этом восемь встреч отыграл «на ноль».

«Не сомневаюсь, что клуб выполнит все задачи, несмотря на трудности! Здесь есть все условия, прекрасные болельщики и отличный город, честь которого я рад представлять с эмблемой «Амкара», — заявил Хамхоев после подписания.

Кроме того, «Амкар» продлил договорные отношения с ещё двумя футболистами: Антоном Бочаровым и Александром Подбельцевым. Они остаются в Перми на следующий сезон.

Фото: ФК «Амкар Пермь»

Бочаров выступает за пермский клуб с февраля 2022 года. За два года крайний защитник принял участие в 44 встречах.

Фото: ФК «Амкар Пермь»

Подбельцев играет с июня 2022 года. За «красно-чёрных» он провёл 47 игр, в которых отметился 12 голами.

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