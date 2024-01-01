Алёна Бронникова В Пермском крае прекращено уголовное дело против Юговского молкомбината Предприятие выплатило в госбюджет долг 1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственный комитет по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении местного производителя молочных продуктов. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере. Расследование вёл третий отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР.

«Следствием установлено, что в результате незаконных умышленных действий учредителя и директора ООО, осуществляющего свою деятельность в сфере производства молочных продуктов, бюджетной системе РФ причинён ущерб на общую сумму более 1,063 млрд руб.» — сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно «Новому компаньону», речь идёт о Юговском комбинате молочных продуктов» (ЮКМП). Задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в федеральный бюджет, а также пени и штрафы были погашены в полном объёме. Уголовное преследование в отношении организации прекращено по нереабилитирующему основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ.





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