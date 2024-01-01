Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 19 по 26 января Поделиться Твитнуть

Суровые морозы не помешают пермякам с интересом провести новую неделю: зрителей ждут концерты солистов Пермской оперы и оркестра театра, многочисленные музыкальные программы на любой вкус и возраст, выставки и предпремьерный показ мультфильма, презентация путеводителя и события Фестиваля зимних видов спорта. Хор «Млада» представит премьеру программы «Другая партитура», а Театр-Театр — премьеру подросткового мюзикла.

На большой сцене Театра-Театра можно будет увидеть премьеру музыкального спектакля Алексея Крикливого «Удачи, Марк!» (12+, от 14 лет) — молодёжного мюзикла о жизни, буллинге и поиске себя.

Шестнадцатилетного Марка ждёт первый день в новой школе — элитной, с продвинутыми учителями и обеспеченными одноклассниками... Значит, здесь всё будет по-другому. По крайней мере, Марк этого очень хочет, ведь он обещал маме. Но как стать лидером, когда тебя оценивают по бренду кроссовок и количеству «лайков», а ты живёшь в «серой панельке» с отчимом? Как показать свои сильные стороны, если обстоятельства «достают» из тебя всё самое разрушительное?..

Спектакль «Удачи, Марк!» поднимает множество важных и современных тем: школьный буллинг, детско-родительские отношения, семейные конфликты, поиск себя. «Это очень эмоциональная, искренняя история, которая тронет и детей, и родителей. Она о человеческих ценностях, о правде и лжи, о силе и слабости. О том, как важно стать лидером не какой-то школы, а своей собственной жизни», — рассказывает Алексей Крикливый.

Музыка написана композитором Ольгой Шайдуллиной — пермскому зрителю она уже знакома по работе над оперой «Антигона». В новом спектакле музыка будет пёстрой, как плейлист современного подростка: классика и поп будут сосуществовать с роком, хип-хопом и рэпом.

Роль Марка исполнят молодые артисты Артемий Мильграм, Александр Харченко и Сергей Белов. В спектакле играют Анна Сырчикова, Ольга Пудова, Марат Мударисов и др.

Театр-Театр, 19 января в 19:00, 20 и 21 января в 14:00 и 18:00

Академический хор «Млада» подготовил для своих поклонников подарок — премьеру концертной программы «Другая партитура» (12+). В центре внимания окажется мужская группа хора, которая исполнит разнообразные по жанру произведения — от фольклорных до романсов и современных сочинений.

Дворец культуры им. Солдатова, 26 января в 19:00

Пермская опера приглашает на концерт солистов оркестра театра (6+). Марк Зингер (скрипка), Артём Наумов (скрипка) и Зоя Каракуца (альт) исполнят произведения Эжена Изаи, Георга Фридриха Генделя, Юхана Хальворсена, Антонина Дворжака и Богуслава Мартину.

Частная филармония «Триумф», 20 января в 19:00

Солисты Пермской оперы выступят с концертом «Под небом Парижа: Морис Равель» (12+). В вечере камерной музыки примут участие Наталья Кириллова (сопрано), Алексей Герасимов (баритон), Артём Наумов (скрипка), Антон Когун (скрипка) и Анна Когун (виолончель), Кристина Басюл, Алексей Сучков и Василий Токунов (фортепиано).

Частная филармония «Триумф», 23 января в 19:00

В Перми пройдёт сольный концерт Ивана Бессонова (6+) — одного из ярчайших пианистов молодого поколения. В 2016 году он представил сольную программу на сцене Мариинского театра, а годом ранее — в 2015-м — дебютировал в кино как профессиональный композитор. Музыкант продуманно и со вкусом выстраивает программы своих концертов. В этот раз зрители услышат фортепианные сочинения Чайковского, Рахманинова, Скрябина, Шопена и Равеля.

Органный концертный зал, 21 января в 19:00

С концертом «Кино-орган: от Баха до Циммера» (6+) выступит органист-виртуоз Тимур Халиуллин — солист Белгородской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Органист года-2020». Будут исполнены саундтреки из отечественных фильмов и шедевров мирового кинематографа: прозвучат и классические органные шедевры, созданные задолго до появления кино, использованные режиссёрами в кинофильмах; и современная музыка, специально написанная для кино, включающая и сочинения для органа, и органные переложения.

Органный концертный зал, 23 января в 19:00

В Перми стартовал новый проект «Домашние концерты в «Доме писателя» — это цикл музыкальных вечеров, погружающих зрителей в «домашнюю» атмосферу, расслабляющих и помогающих восстановить силы. На этой неделе гостей ждёт Квартирник ансамбля «Ба-Ба-Ту» (6+). В квартирнике примет участие поэт, прозаик Алексей Мальцев.

Культурное пространство «Дом писателя», 21 января в 17:00

фото: МАУ ПермьКонцерт

В «Горьковке» открываются две новых выставки: «Холокост: знать и помнить» (16+) и «Старокитайская живопись тушью» (12+). На первой выставке представлены книги по истории возникновения Холокоста, очерки, дневники, воспоминания узников концлагерей, художественная литература; на второй — 12 иллюстраций китайских художников разных столетий от I до XX веков из фонда наглядных пособий отдела литературы на языках народов мира.

Пермская краевая библиотека им. Горького, с 22 января

Там же пройдёт концерт «Пермь музыкальная» (6+). Воспитанники детской музыкальной школы № 8 «Рондо» исполнят музыку пермских композиторов Дмитрия Батина, Сергея Иванова, Василия Куликова, Игоря Машукова и Виктора Пантуса, а также композиторов, чьи имена связаны с Прикамьем: Дмитрия Кабалевского, Евгения Крылатова, Петра Ильича Чайковского, Арама Хачатуряна.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 23 января в 16:00

Открылась выставка «НатюрМорт и НатюрЛайф» (0+). Представлены работы авторов из шорт-листа конкурса, который провели Краевая ассоциация фотохудожников и Народный фотоклуб «Пермь» в рамках Пермской международной фотобиеннале-2023 «В глубине Пермского кристалла». В числе 37 авторов-финалистов представители нескольких территорий Прикамья — Перми, Кунгура, Кишерти, а также Нового Уренгоя.

Пермская Арт-резиденция, до 15 февраля

Пермская арт-резиденции

В «Пермской синематеке» пройдёт предпремьерный показ мультфильма «Мечты робота» (12+) — трогательная история дружбы пса и робота на фоне улиц Нью-Йорка. Сидя вечером у телевизора в своей квартире на Манхэттене, пёс и не подозревал, что после покупки друга-робота по объявлению в его жизнь ворвутся приключения, которые раз и навсегда её изменят… Мировая премьера испано-французской анимационной трагикомедии Пабло Берхера состоялась ещё в прошлом году на Каннском кинофестивале, а в России пройдёт 25 января. «Мечты робота» основаны на одноимённом комиксе Сары Варон, действие разворачивается в 1980-х.

«Кристалл-центр», 21 января в 18:40

Залы Детского музейного центра вновь наполнятся звуками музыки — на этой неделе пройдёт первая встреча «Музыка в музее» (6+) из серии музыкально-познавательных концертов для детей и взрослых. Занятие будет посвящено знакомству с классической гитарой. Музыканты исполнят произведения зарубежных и отечественных композиторов, переложенные для классической гитары.

Детский музейный центр, 20 января в 16:00

В Перми пройдёт презентация путеводителя «Путь домой» (6+). Авторы проекта, Ирина Трофимова и Екатерина Котельникова, написали путеводитель по эмиграции игумении Руфины (Кокоревой) и схиигумении Ариадны (Мичуриной) от Чердыни до Сан-Франциско. Игумения Руфина, рожденная и выросшая в Перми, возродила Чердынский Иоанно-Богословский монастырь в начале XX века после долгого запустения, благодаря своему высокому социальному служению считалась самой известной и авторитетной игуменией русского зарубежья. Её помощница и преемница — схиигумения Ариадна, рождённая в Чердыни, пересекла океан и основала первый православный женский монастырь в Америке. Путеводитель рассказывает о пути эмиграции этих героинь, о каждой точке, где они останавливались, о том, какие испытания проходили.

Дом Мешкова, 23 января в 18:00

На этой неделе пройдут события Фестиваля зимних видов спорта (0+). 21 января с 12:00 до 13:00 состоится игровая программа для детей «Зимние забавы». 25 января с 19:00 до 21:00 для студентов пермских вузов пройдёт спорт-вечеринка с соревнованиями и конкурсами на льду. Завершится январский марафон туром «Русская классика» отборочного регионального этапа Всероссийского чемпионата Офицерской хоккейной лиги. Игры будут проходить весь день 28 января с 10:00 до 20:00.

Главный пермский каток на площади перед Театром-Театром

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.