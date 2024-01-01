На новом руднике СКРУ-2 начато возведение поверхностного комплекса Поделиться Твитнуть

ПАО «Уралкалий», входящее в группу «Уралхим», продолжает строительство Южного рудника СКРУ-2.

На сегодняшний день на 35 гектарах площади расположения рудника уже пройдены два вертикальных надшахтных ствола. Ствол № 1 — скиповой, глубиной 385 метров, предназначен для выдачи на поверхность сильвинитовой руды, подачи в рудник свежего воздуха и закладочного материала по трубопроводам. Ствол № 2 — клетьевой, глубиной 349 метров, будет использован для спуска и подъёма персонала, материалов и оборудования. Над ними располагаются два копра шатрового типа — уникальные для российской горной промышленности конструкции, спроектированные немецкими специалистами. Введены в эксплуатацию два склада.

Виктор Зарожный, руководитель проекта по строительству нового рудника СКРУ-2:

— На сегодняшний день мы приступили к строительству зданий главной вентиляторной и калориферной установок, подъёмных машин, надшахтных зданий. Ведутся работы по устройству дорог, фундаментов и прокладке инженерных сетей. Все работы идут в графике и выполняются в срок.

Продолжается строительство главной понизительной подстанции. Новая подстанция будет выполнена с использованием современного оборудования и оснащена микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики. Это позволит обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение поверхностного и подземного комплексов Южного рудника.

На действующую обогатительную фабрику СКРУ-2 сильвинитовая руда с нового рудника будет транспортироваться по магистральному конвейерному тракту протяжённостью 3,3 км. Для обеспечения мер по охране недр предусмотрено строительство закладочного комплекса.

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