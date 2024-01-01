Генеральным директором «Сибур-Нефтехима» назначен Николай Дудукалов из Перми Предприятие расположено в Нижегородской области Поделиться Твитнуть

Николай Дудукалов / фото: Сибур-Нефтехим

Генеральным директором предприятия «Сибур-Нефтехим» в Дзержинске Нижегородской области назначен Николай Дудукалов. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Николай Дудукалов родился в Перми в 1987 году. В 2009-м с отличием окончил ПГТУ по специальности «химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов», стал инженером.

На пермском предприятии «Сибур-Химпром» начал работать с 2006 года, прошёл путь от аппаратчика до технолога производства. В 2012 году перешёл в корпоративный центр в операционный блок дирекции пластиков и органического синтеза, отвечал за мероприятия по повышению надёжности оборудования и эффективности производства. В 2016 году занял пост главного инженера «Уралоргсинтеза» в Чайковском Пермского края.

В 2017 году возглавил единую службу технического заказчика, а затем — службу по управлению основными фондами всех тобольских предприятий «Сибура». Принимал участие в выводе на проектные параметры крупнейшего в РФ нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим».

В 2021 году перешёл на работу в корпоративный центр, стал руководителем организационного проекта по повышению производительности труда.

«Сибур-Нефтехим» производит нефтехимические продукты из этилена, пропилена и других видов сырья. Они применяются в автотранспорте, авиации, медицине, строительстве, промышленности, сельском хозяйстве и в других отраслях.





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