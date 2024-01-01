Андрей Стрельцов «Амкар Пермь» попрощался с одним из опытнейших игроков Константином Морозовым Также команду покинули Илья Захаров и Давид Папикян Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

«Амкар Пермь» расстался с одним из опытнейших футболистов Константином Морозовым. Он защищал цвета «Амкара» с лета 2021 года и провёл в клубе два с половиной сезона.​ Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Всего он сыграл за пермский клуб 61 матч во Второй лиге и Кубке России — по этому показателю Константин занимает второе место в истории клуба после Евгения Тюкалова.​ Сам игрок выразил надежду, что ещё сможет вернуться в Пермь, либо в качестве футболиста, либо в качестве тренера.

В пятницу, 19 января, стало известно, что соглашения о сотрудничестве были прекращены ещё с двумя игроками: Ильёй Захаровым и Давидом Папикяном.

Захаров провёл в команде полтора года, с июня 2022 года. За «Амкар Пермь» хавбек отыграл 36 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. В сезоне 2022/23 был вторым ассистентом команды.

Папикян присоединился к «Амкару» летом 2023 года, за полгода в Перми сыграл 21 матч, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. ​

ФК «Амкар»

Контракты со всеми игроками были расторгнуты, как сообщается, по обоюдному согласию сторон.

Напомним, в понедельник команда вышла из отпуска и начала подготовку к новому сезону на базе в Перми под руководством нового тренера Андрея Блажко. В понедельник стало известно об уходе первых четырёх спортсменов. Таким образом, с начала недели клуб расторг контракты уже с семью игроками.





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