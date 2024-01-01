В Пермском крае приставы изъяли у посетителей судов 358 опасных предметов Количество попыток проносов увеличилось за год на 9% Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В 2023 году судебные приставы изъяли у посетителей мировых участков и судов Пермского края 358 предметов, представляющих опасность для окружающих. Среди них одно травматическое оружие, колюще-режущие предметы, три электрошоковых устройства, боеприпасы и легковоспламеняющиеся жидкости. По сравнению с 2022 годом количество попыток проносов увеличилось на 9%. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Прикамью.

Так, в ноябре 2023 года 42-летний мужчина пытался пронести в здание судебного участка Свердловского района Перми метательный нож. Его обнаружили при осмотре вещей ручным металлодетектором. Месяцем позже судебные приставы обнаружили в сумке посетителя Пермского краевого суда травматический пистолет. Также в минувшем году был задержан пермяк, пытавшийся пронести в суд наркотическое вещество.

За намеренное сокрытие запрещённых в суде предметов и умышленный обман все нарушители привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.