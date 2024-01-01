Власти Перми напомнили о местах, где можно окунуться в прорубь в ночь на Крещение Купели откроют в Свердловском и Мотовилихинском районах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2024 году в православный праздник Крещения на территории Перми будут оборудованы три специальных места для купания в ночь на 19 января. Об этом напомнили горожанам в пресс-службе городской администрации.

Так, в Свердловском районе окунуться можно будет в купели на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского Бахаревского женского монастыря (ул. Пристанционная, 38). Здесь купание будет организовано с 00:00 до 05:00 19 января.

В Мотовилихе определено два места для обряда: на территории около Пермского Богоявленского мужского монастыря в Верхней Курье (ул. 1-я линия, 53), здесь купель будет открыта с 21:00 18 января до 22:00 19 января, и на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырём, тут окунуться в прорубь можно будет с 21:00 18 января до 15:00 19 января.

В этих трёх специально оборудованных купелях будет обустроен безопасный сход в воду, обеспечено дежурство спасателей и медиков, вблизи прорубей организуются места для переодевания и обогрева.

«Поэтому жителям рекомендуется выбирать именно эти места для купания», — настаивают в мэрии.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что окунаться в крещенскую купель врачи советуют только физически подготовленным людям. Нельзя допускать купания детей без участия взрослых, а также окунаться в состоянии алкогольного опьянения.

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