Максим Артамонов Прикамье вошло в десятку регионов с высоким потенциалом развития экологического и ж/д туризма Ежегодный турпоток в край составляет почти 1,1 млн человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край оказался в числе самых перспективных регионов с точки зрения развития экотуризма. К таким выводам пришли аналитики консалтингового бюро Atlas, которые проанализировали российские регионы по количеству особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и объектов культурного наследия (ОКН), существующему и планируемому туристическому потоку, а также по количеству туристических ж/д маршрутов.

Кроме Прикамья, в топ-10 регионов вошли также Тверская, Ярославская, Нижегородская, Архангельская, Кемеровская, Челябинская области, Приморский край, Башкортостан и Карелия.

Особое внимание при анализе уделялось количеству действующих в регионах туристических ж/д маршрутов. Это связано с тем, что железнодорожный транспорт считается наиболее экологичным, и в большей степени, чем многие другие способы передвижения, соответствует принципам экотуризма (сохранение природных богатств и минимизация воздействия на окружающую среду).

Перечисленные в рейтинге Atlas регионы относятся к категории областей с большим, но не до конца раскрытым потенциалом экотуризма в связке с ж/д сообщением, «зрелость» железнодорожного экотуризма различается от региона к региону. Например, в Карелии 154 ООПТ объединены 17 туристическими ж/д маршрутами, и недоступными для путешествующих на поезде остаются только заповедные места на севере республики или у Ладожского озера. В Башкортостане больше ООПТ, чем в Карелии. Также в этом регионе выше существующий и потенциальный турпоток, но действует всего 1 туристический ж/д маршрут.

По разным оценкам, на долю экотуризма в России приходится всего 2% турпотока страны, а 40% россиян живут в радиусе 30 км от ООПТ федерального значения. В последние годы такой вид путешествий становится всё более востребованным из-за роста туристической осознанности и желания людей быть ближе к природе, отмечают эксперты.

На сегодняшний день на территории Пермского края расположено 366 ООПТ и 3098 ОКН. Самые известные заповедные территории региона — Карасье озеро, Водопад Плакун, Суксунский бор и др. Также в Прикамье действуют два железнодорожных туристических маршрута, которые в связке с историческими достопримечательностями формируют ежегодный туристический поток на уровне 1,1 млн посетителей.

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