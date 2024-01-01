Максим Артамонов В Гайнах местных чиновников обязали через суд расселить аварийные дома Проживание в этих зданиях было опасно для жизни Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Гайнского района выявила на территории округа нарушения жилищных прав граждан при расселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установило ведомство, в Гайнах находятся 10 многоквартирных домов, которые признаны аварийным и подлежат сносу на основании заключения межведомственной комиссии.

Дальнейшая эксплуатация этих домов признана недопустимой, потому что они не соответствуют требованиям нормативно-технической документации, и жить в них опасно для жизни.

Однако по распоряжению администрации муниципального округа срок расселения для жильцов из этих домов установлен до 2027 года.

В прокуратуре посчитали, что эта ситуация нарушает срок права граждан и в суд был направлен административный иск о признании незаконным распоряжения местной администрации, которое касается сроков.

Гайнский районный суд удовлетворил поступивший иск в полном объёме. Теперь ответчик должен установить разумный срок расселения аварийных домов.

После того, как решение суда вступит в законную силу, прокуратура будет контролировать его фактическое исполнение.

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