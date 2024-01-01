За неделю цены на бензин в Прикамье выросли в среднем на 11 копеек Стоимость дизеля снизилась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 14 января средняя потребительская цена на автомобильный бензин в Пермском крае составила 55,79 руб. Это на 11 коп. больше, чем на 8 января 2024 года. Такие данные приводит Росстат.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 16 коп. — с 50,31 до 50,47 руб., АИ-95 — на 11 коп. — с 54,69 до 54,80 руб. Стоимость бензина АИ-98 осталась на прежнем уровне — 69,64 руб. Цена на дизель снизилась на 34 коп. — с 65,72 до 65,38 руб.

На данный момент в Пермском крае по-прежнему самая высокая средняя цена на автомобильный бензин и дизельное топливо среди регионов Приволжского федерального округа.

С 8 по 14 января рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 29 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Коми (+1%).

Снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 15 субъектах РФ, более всего — в Камчатском крае (-1,8%).

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