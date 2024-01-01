Пенсии в Пермском крае с января вырастут в среднем на 1,6 тысячи рублей Индексация затронет 687 тысяч пенсионеров Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе 2024 года неработающие жители Пермского края могут рассчитывать на повышение страховых пенсий. В соответствии с принятым президентом федеральным законом, уровень повышения составит 7,5% вместо изначально запланированных 4,6%. Таким образом, коэффициент составит 133,05 руб., а сумма фиксированной выплаты к пенсии достигнет 8134,88 руб. Индексации затронет 687 тыс. пенсионеров по старости в Пермском крае, что приведёт к увеличению среднемесячных выплат на 1,6 тыс. руб. В результате средний размер пенсии для неработающих пенсионеров в Прикамье возрастёт до 22,5 тыс. руб. Об этом сообщили в отделении Социального фонда Российской Федерации по Пермскому краю.

По утверждённому закону о федеральном бюджете, также с января увеличился прожиточный минимум, что сказывается на размере множества пособий, например, единого пособия, которое отделение Социального фонда Российской Федерации по Пермскому краю предоставляет родителям почти 200 тыс. детей и 7 тыс. беременных женщин. В соответствии с действующими правилами, сумма пособия зависит от прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребёнка или на работоспособного взрослого.

В 2024 году единое пособие на детей в Пермском крае составит от 7046,5 до 14 093 руб. (50 или 100% прожиточного минимума ребёнка соответственно). Для беременных женщин единое пособие в текущем году будет составлять от 7748,5 до 15 497 руб. ежемесячно.

Кроме единого пособия, также увеличится размер других выплат на детей, который зависит от прожиточного минимума, например, ежемесячного пособия на первого ребёнка до 3 лет или ежемесячной выплаты из материнского капитала на детей до 3 лет. Оба пособия будут назначаться в размере суммы прожиточного минимума ребёнка. С 1 января размер данных выплат в Пермском крае составит 14 093 руб. ежемесячно.

Все увеличения социальных выплат в Пермском крае будут произведены автоматически, без необходимости обращаться в какие-либо организации или подавать соответствующие заявления для получения индексированных выплат.

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