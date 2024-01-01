Максим Артамонов В Перми к 2025 году приведут в порядок элементы навигации в долинах малых рек Соответствующие требования установлены в Правилах благоустройства города Поделиться Твитнуть

Сегодня на комитете по пространственному развитию и благоустройству Пермской городской думы депутаты обсудили вопрос об инвентаризации и восстановлении элементов навигации, которые установлены на территории города. Речь идёт об элементах навигации в долинах малых рек, городских лесах и особо охраняемых природных территориях (ООПТ), а также пешеходном маршруте красная и зелёная линия.

С докладом по этому вопросу выступила начальница департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова.

Она напомнила, что в 2022 году Правилами благоустройства Перми были установлены требования к отдельным элементам благоустройства — навигационным стендам, стелам и указателям. Администрации было поручено провести обследование этих элементов на предмет их соответствия правилам.

«Нами была организована работа и были выявлены следующие навигационные элементы, которые пока не приведены в соответствие Правила благоустройства. Это пешеходные туристические маршруты (красная и зелёная линия) — 13 объектов, в долинах малых рек — 44 единиц (всего их 81), оставшиеся объекты соответствуют установленным в требованиях правилам. И в городских лесах и ООПТ — 19 единиц (всего таких элементов 70)», — рассказала чиновница, пояснив, что эта работа проходила в 2022-2023 годах.

По словам Норовой, на сегодняшний день в муниципальных программах «Охрана природы и лесного хозяйство города Перми» и «Культура города Перми» до 1 июля 2025 года предусмотрены бюджетные средства для приведения в навигационных элементов в соответствие с требованиями, установленными правилами благоустройства.

Сколько на эти работы будет затрачено денег, она не уточнила.

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