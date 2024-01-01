В Пермском крае на 8-летнюю девочку наехал тягач Судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней Поделиться Твитнуть

В одном из сёл Пермского района на 8-летнюю девочку, возвращавшуюся домой из школы и переходившую проезжую часть в неположенном месте, наехал грузовой автомобиль SCANIA. Водитель, увидев ребёнка, подал предупреждающий сигнал и экстренное затормозил, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавшую доставили в больницу, где ей диагностировали шок, ушиб головного мозга, перелом и рваные раны руки.

Происшествие, которое случилось около года назад, стало причиной судебного разбирательства, в результате которого собственника транспортного средства обязали выплатить ребёнку компенсацию морального вреда в размере 750 тыс. руб. И ещё 70 тыс. руб. суд присудил взыскать в пользу матери девочки, которая «испытала сильнейший стресс из-за произошедшего с её дочерью».

Судебное решение поступило на исполнение судебным приставам по Пермскому району.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, было установлено, что находившийся за рулем SCANIA водитель состоит в трудовых отношениях с ООО «Атлант-А», и именно эта организация является владельцем грузового автомобиля. Судебный пристав оперативно провёл проверку имущественного положения компании и наложил запрет на регистрационные действия с принадлежащими должнику транспортными средствами Mercedes-Benz Actros и SCANIA.

«Принятых мер оказалось достаточно для полного погашения компенсаций морального вреда в установленный законом срок», — рассказали в ведомстве.

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