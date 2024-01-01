Максим Артамонов В Перми на 28% вырос спрос на репетиторов по ЕГЭ и ОГЭ Количество предложений тоже возросло Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Перми на 28% вырос спрос на репетиторов по школьным дисциплинам, которые входят в перечень предметов на ОГЭ и ЕГЭ, кроме иностранных языков. Соответствующие данные публикуют аналитики сервиса "Авито".

Отмечается, что при этом количество предложений от репетиторов на платформе выросло на 38% год к году. Отдельно преподавателями по иностранным языкам пермяки стали интересоваться на 19% чаще, чем годом ранее.

Самым популярным среди всех школьных предметов остаётся математика. Интерес к репетиторам по этой дисциплине вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 47%, а количество предложений от репетиторов по математике — на 91%.

Дополнительные предметы, кроме английского языка, также выросли в спросе. Так, самый высокий показатель спроса — у химии, физики, информатики и биологии. В процентном соотношении больше всего отмечается интерес к услугам репетиторов по химии (+147%), обществознанию (+34%), а также по биологии (+6%) и информатике (+53%).

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