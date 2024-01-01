Максим Артамонов
В Перми возбуждено дело в отношении водителя экскаватора, по вине которого погиб рабочий
Происшествие случилось в декабре прошлого года в ходе работ по ремонту канализации
В следственном отделе по Дзержинскому району Перми СКР возбудили уголовное дело в отношении водителя экскаватора, который подозревается в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Как установили следователи, 13 декабря прошлого года в Дзержинском районе Перми произошёл инцидент — во время реконструкции сетей дождевой канализации автодороги погиб рабочий.
По данным следствия, водитель экскаватора нарушил правила безопасности, когда при помощи стрелы спускал в котлован бетонную плиту. Туда упал один из рабочих. Он скончался на месте.
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