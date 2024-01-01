Пермский край может принять детей из Белгородской области Несовершеннолетних предлагают разместить в детских лагерях Поделиться Твитнуть

Пермский край может принять детей из Белгородской области и разместить их в детских лагерях. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Вчера созвонился с губернатором Белгородской области Вячеславом Владимировичем Гладковым. Все мы пристально следим за ситуацией в Белгороде и приграничных территориях области. Пермский край всегда готов подставить дружеское плечо. Мы готовы принять детей из области в наши детские лагеря, — написал глава Пермского края. — Прикамцы, как и жители всей страны, сопереживают белгородцам. На их долю выпали непростые испытания, но вместе мы обязательно со всем справимся».

Напомним, решение об эвакуации детей из Белгородской области в более безопасные регионы было принято из-за обстрелов ВСУ в декабре и январе. Как сообщил в своих соцсетях Вячеслав Гладков, из региона уже вывезено больше 2 тыс. несовершеннолетних. Готовность оказать помощь выразили главы Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Власти Белгородчины отправляют своих специалистов посмотреть предлагаемые места размещения несовершеннолетних и принимают решения о формировании и вывозе организованных групп.

Напомним, в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород только 30 декабря 2023 года погибли 25 человек, в том числе пять детей, пострадали ещё 109 жителей. Обстрелы области продолжились в январе.

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