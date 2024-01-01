Алёна Бронникова Тела двух женщин в Прикамье пролежали три недели в закрытой квартире По предварительным данным, женщины отравились газом Поделиться Твитнуть

Фото из архива

Полиция Соликамска обнаружила в одном из домов по ул. Матросова тела матери и дочери. Как сообщил «РЕН ТВ» со ссылкой на информированный источник, причиной могло стать отравление газом.

Сообщение о трупном запахе поступило в местные правоохранительные органы 14 января. Сотрудники вскрыли запертую изнутри квартиру, откуда шёл запах, и нашли тела женщин. Помимо этого, в помещениях ощущался запах бытового газа. В ходе осмотра было обнаружено, что одна из конфорок была приоткрыта.

«Тела женщин не имели признаков насильственной смерти, их направили на судмедэкспертизу. Давность смерти составляет около трёх недель. По предварительным данным, женщины погибли от отравления газом», — информирует телеканал.

В СКР по Пермскому краю 59.ru подтвердили информацию о найденных телах. Следователи проводят проверочные мероприятия, устанавливают причину их гибели.

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