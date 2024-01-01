Власти пояснили, зачем у эспланады в Перми установили бетонные столбики
Они появились на перекрестке улиц Борчанинова и Ленина
На углу улиц Ленина и Борчанинова в Перми появилось новое ограждение — бетонные столбы с треугольным сечением. Они были установлены с целью обеспечения безопасности пеших участников движения и разграничения пешеходной зоны от автомобильных дорог в рамках ремонта ул. Ленина. Об этом изданию 59.ru сообщили в Муниципальном казённом учреждении «Содержание объектов благоустройства».
В ведомстве пояснили, что такие ограждения нередко устанавливаются в городах на перекрёстках с интенсивным движением и возле многолюдных зон отдыха. Они помогают предотвращать нарушения правил дорожного движения с тяжкими последствиями, например, не дают автомобилям заезжать на тротуар и наносить вред пешеходам, которых на эспланаде почти всегда много.
Бетонные «заслоны» также обозначают границы пешеходного пространства.
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