Власти пояснили, зачем у эспланады в Перми установили бетонные столбики Они появились на перекрестке улиц Борчанинова и Ленина Поделиться Твитнуть

На углу улиц Ленина и Борчанинова в Перми появилось новое ограждение — бетонные столбы с треугольным сечением. Они были установлены с целью обеспечения безопасности пеших участников движения и разграничения пешеходной зоны от автомобильных дорог в рамках ремонта ул. Ленина. Об этом изданию 59.ru сообщили в Муниципальном казённом учреждении «Содержание объектов благоустройства».

В ведомстве пояснили, что такие ограждения нередко устанавливаются в городах на перекрёстках с интенсивным движением и возле многолюдных зон отдыха. Они помогают предотвращать нарушения правил дорожного движения с тяжкими последствиями, например, не дают автомобилям заезжать на тротуар и наносить вред пешеходам, которых на эспланаде почти всегда много.

Бетонные «заслоны» также обозначают границы пешеходного пространства.





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