Максим Артамонов В Перми потерпевшая по уголовному делу 6 лет ждала компенсацию морального и материального вреда Причиной долгого срока стала судебная ошибка Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Как сообщает perm.aif.ru со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко, в Перми женщина, которая стал потерпевшей по уголовному делу, в течение шести лет ждала компенсацию морального и материального вреда.

Омбудсмен уточнил, что она обратилась к нему после того, как поняла, что не может самостоятельно добиться положенной ей по решению суда компенсации.

Как выяснилось, это случилось из-за судебной ошибки: исполнительный документ был направлен по месту отбывания наказания осужденного, минуя службу судебных приставов. В связи с этим он не был исполнен.

Игорь Сапко обратился к председателю Пермского краевого суда и попросил помочь пермячке в предъявлении исполнительного документа для принудительного исполнения в службу судебных приставов. Кроме того, уполномоченный по правам человека обратился к прокурору Нижегородской области, попросив проверить работу должностных лиц исправительной колонии, куда был доставлен документ. В ходе проверки в колонии были выявлены нарушения.

В итоге в Пермском краевом суде пообещали истребовать соответствующие документы из исправительного учреждения и направить их для исполнения в службу судебных приставов, а Сапко сказал, что будет «держать вопрос на контроле».

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