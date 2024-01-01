Максим Артамонов В Чусовом похоронили участника СВО Дмитрия Липина У него остались два ребёнка Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Белов

В понедельник, 15 января, в Чусовом состоялись похороны Дмитрия Липина, погибшего в ходе российской спецоперации, которая проходит на территории Украины. Он погиб в зоне боевых действий 14 декабря прошлого года. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на главу округа Сергея Белова.

Дмитрий Липин родился 26 июня 1985 года в Чусовом. После окончания 9 классов школы поступил в профессионально-техническое училище №9, где получил специальность «станочник широкого профиля».

Затем в течение десяти лет Дмитрий работал на Чусовском металлургическом заводе — сначала в центральной заводской лаборатории, а затем в управлении по безопасности труда.

В 2018 году был принят на работу в стрелковую команду станции Чусовская в должности "стрелок".

В браке у мужчины родились дочь и сын.

После начала спецоперации он заключил контракт о прохождении военной службы в должности стрелка-сапёра восьмой десантно-штурмовой роты третьего десантно-штурмового батальона войсковой части 51854.

Дмитрий Липин награждён Орденом мужества посмертно.

Глава Чусового Сергей Белов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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