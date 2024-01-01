Максим Артамонов В зоне боевых действий СВО убили военнослужащего из Прикамья Александра Хорошева Он скончался от полученных травм Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Юсьвенского муниципального округа

В конце прошлой недели, 13 января, во время российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец деревни Сосково Юсьвинского района, 48-летний Александр Хорошев. Он скончался от травм, которые получил в ходе СВО. Об этом сообщает администрация Юсьвинского муниципального округа на официальной странице в соцсети ВКонктакте.

Александр родился 7 мая 1975 года в деревне Сосково Юсьвинского района. До 9 класса он учился в Мелюхинской школе и жил в деревне Обирино. После школы окончил Юсьвинское профессиональное училище №5, получив специальность «тракторист-машинист».

В разные годы Александр работал в колхозе «Мелюхинский» трактористом, до заключения контракта работал вахтовым методом.

В ноябре 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ и служил в в/ч 45075 в должности рядового.

Прощание с Александром Хорошевым состоится 16 января в его родном селе Мелюхино. Там же пройдёт и траурный митинг.

Как уточняет издание «Парма-Новости» в Коми округе уже официальна подтверждена гибель 74 военнослужащих, которые были убиты во время спецоперации на территории в Украине.

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