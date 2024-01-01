В 2023 году в бюджет Перми поступило 56,9 млрд рублей План исполнен на 104% Поделиться Твитнуть

В мэрии Перми объявили предварительные результаты исполнения городского бюджета за 2023 год. Общая сумма поступивших средств составила 56,9 млрд руб. Налоговые и неналоговые доходы составили 27,8 млрд рублей. План выполнен на 104%. Собственные доходы бюджета выросли на 10%, достигнув 2,5 млрд руб.

По информации департамента финансов администрации Перми, основной источник дохода — налог на доходы физических лиц — принёс бюджету 15,9 млрд руб. Это больше, чем в 2022 году, на 18%. Земельный налог и налог на имущество физических лиц принесли в казну 2,1 и 1,2 млрд руб. соответственно.

Неналоговые доходы составили более 7 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом, поступления увеличились на 14%.

Расходы городского бюджета достигли 56,9 млрд руб. Это на 11% больше, чем в 2022 году.

Бюджет развития города (бюджетные инвестиции, расходы на ремонты объектов социальной сферы и благоустройство города) составил 21,1 млрд руб.

«В целом по итогам 2023 года обеспечено сбалансированное исполнение доходов и расходов городского бюджета», — резюмировали в мэрии.

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