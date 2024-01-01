Максим Артамонов В Бардымском округе Прикамья ищут инвестора для реставрации объекта культурного наследия Историческое здание продают за 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства по упрвлению

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже исторического здания сельской врачебной амбулатории в с. Елпачиха Бардымского муниципального района. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

Начальная цена продажи краевого имущества 3 млн 80 тыс. руб.

Заявки на участие принимаются до 25 января. Аукцион состоится 31 января.

Одноэтажное строение площадью 464 кв. м было возведено в 1910 году. Оно является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения «Правление волостное». Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия установила на это сооружение охранное обязательство. Согласно документу, будущий покупатель обязан сохранить исторический вид здания, его внутреннее убранство, а также соблюдать требования законодательства в отношении ОКН.

Как отметили в краевом министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности, продажа имущества не повлияет на его историческую ценность — инвестиции позволят не только сохранить объект, но и использовать его для общественных целей. В частности, в отреставрированном здании планируется разместить мини-гостиницу, кафе или ресторан, центр досуга или музей. Такая практика давно используется Санкт-Петербурге и Москве.

«Исторический антураж пользуется популярностью и повышает привлекательность территории среди туристов. Так, например, в краевой столице в историческом здании по ул. Советской, 32 открыли ресторан «Дом Третьяковой» и бар «Второй этаж». Оба заведения развивает пермский ресторатор Илья Заковырин. Новый владелец полностью восстановил здание: отреставрировал кладку, заменил кровлю, переделал внутренние помещения и устроил новые инженерные коммуникации», — рассказали в ведомстве.

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