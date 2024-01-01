Пермский край отправил в зону СВО печи-буржуйки
Также в посылке генераторы, автозапчасти, продукты, медикаменты, одежда
Гуманитарным центром Прикамья отправлен первый в этом году конвой с гуманитарной помощью в зону специальной военной операции и жителям Северодонецка. Этот город ЛНР является подшефным для Пермского края.
Как сообщил в своём telegam-канале губернатор Дмитрий Махонин, для военнослужащих на передовую вместе с печами-буржуйками, генераторами, автозапчастями, колёсами и инструментами для автомобилей будут доставлены продукты питания, лекарства, одежда, а также адресные посылки от родных.
В госпиталь Северодонецка, где, в том числе, проходят лечение военнослужащие из Пермского края, направлены медицинские препараты, кардиографы, тонометры.
Помощь в Северодонецке также получат школа и дом престарелых — всего в сторону новых российских регионов отправится четыре машины с грузами.
Глава Прикамья напомнил, что только за прошлый год Гуманитарный центр сформировал и отправил 504 конвоя в ДНР и ЛНР. Общий вес гуманитарных грузов превысил 1698 тонн.
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