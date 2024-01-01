Пермский край отправил в зону СВО печи-буржуйки Также в посылке генераторы, автозапчасти, продукты, медикаменты, одежда Поделиться Твитнуть

фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Гуманитарным центром Прикамья отправлен первый в этом году конвой с гуманитарной помощью в зону специальной военной операции и жителям Северодонецка. Этот город ЛНР является подшефным для Пермского края.

Как сообщил в своём telegam-канале губернатор Дмитрий Махонин, для военнослужащих на передовую вместе с печами-буржуйками, генераторами, автозапчастями, колёсами и инструментами для автомобилей будут доставлены продукты питания, лекарства, одежда, а также адресные посылки от родных.

В госпиталь Северодонецка, где, в том числе, проходят лечение военнослужащие из Пермского края, направлены медицинские препараты, кардиографы, тонометры.

Помощь в Северодонецке также получат школа и дом престарелых — всего в сторону новых российских регионов отправится четыре машины с грузами.

Глава Прикамья напомнил, что только за прошлый год Гуманитарный центр сформировал и отправил 504 конвоя в ДНР и ЛНР. Общий вес гуманитарных грузов превысил 1698 тонн.

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