Жители Пермского края неохотно возвращают долги И подвергают себя дополнительным санкциям Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по пермскому краю в 2023 году насчитывалось свыше 2,56 млн исполнительных производств, общая сумма которых превышала 145 млрд руб. Этот показатель превышает на почти 1 млрд руб. показатель 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Добровольно были погашены задолженности по 187 тыс. исполнительных производств на сумму более 2,162 млрд руб. Только 7% должников сумели избежать принудительных мер, благодаря своевременному исполнению своих обязательств. В ведомстве отмечают, что уже третий год подряд количество исполнительных производств, в рамках которых добровольно исполняются финансовые обязательства, снижается более чем на 20%.

Судебные приставы напомнили, что уклонение от погашения задолженностей влечёт за собой наложение дополнительных финансовых санкций, списание средств с расчетных счетов, арест имущества, привлечение к административной и уголовной ответственности, ограничение права выезда за границу и другие меры.

С целью предотвращения подобных ситуаций судебные приставы Пермского края вновь объявляют о запуске ежегодной информационной кампании «Узнай о своих долгах», которая направлена на повышение уровня правовой и финансовой грамотности граждан, разъяснение возможностей получения официальной информации о задолженностях и способов своевременного их погашения.

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