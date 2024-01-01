В Пермском крае на 70% выросло число заражений коронавирусом Рост связывают с окончанием новогодних каникул Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшую неделю, с 8 по 14 января, в Пермском крае было выявлено 546 новых случаев заражения COVID-19 (21 на 100 тыс. населения). В Перми за тот же период зарегистрировано 305 случаев (59%). Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В структуре исследованных проб по-прежнему в 100% случаев идентифицируется вариант вируса «омикрон».

Для сравнения: с 1 по 7 января в Пермском крае было выявлено всего 315 случаев заболевания COVID-19. Специалисты считают, что резкое увеличение заболеваемости связано с окончанием новогодних праздников и школьных каникул.

При этом число заболеваний ковидом всё ещё гораздо меньше, чем было в последнюю неделю 2023 года. Тогда федеральным оперативным штабом было зарегистрировано 918 новых случаев заражения.

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