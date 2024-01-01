Екатерина Артёмова В Пермском крае ищут подрядчика для ремонта центра досуга в Барде Начальная цена контракта составляет 28,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс Карты

МАУ «Сарашевский центр досуга, культуры и спорта» (село Султанай, Бардымский район) объявило закупку на ремонт здания, в котором располагается учреждение. По информации на сайте госзакупок, приём заявок продлится до 22 января. Начальная цена контракта — 28,4 млн руб.

Как следует из техзадания, подрядчику будет необходимо провести наружный ремонт объекта: покрыть фасад композитными алюминиевыми панелями, заменить окна, двери и козырёк, облицевать все проёмы. Также он будет должен отремонтировать систему отопления, проложить новые трубы для водоснабжения и канализации, поменять электрокабели и светильники. Затем потребуются отделочные работы внутри: перекраска стен, замена линолеума, плитки и внутренних дверей.

Помимо этого, будет нужно выполнить работы по благоустройству территории вокруг центра, в частности, обустроить тротуары.

Приступить к работам необходимо 4 марта, а полностью их завершить — к 1 июня.

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