Андрей Стрельцов «Кама» удачно стартовала во втором круге волейбольного чемпионата страны На своей площадке пермяки дважды обыграли ВК «Тархан» Поделиться Твитнуть

Фото: Центр спортивной подготовки Пермского края

В чемпионате России среди волейбольных команд Высшей лиги «А» начался второй круг. Первым соперником пермской «Камы» стала команда «Тархан» из Стерлитамака. Как и в первой игре, успех в повторном матче сопутствовал пермякам.





Повторный поединок гости начали активно и повели в счёте «+5». В итоге более чем уверенная победа в первой партии — 13:25. Во втором сете игроки «Камы» собрались и, несмотря на вновь удачное начало «Тархана», взяли реванш — 25:23. Общий счёт стал 1:1.





Следующую партию хозяева также более чем убедительно оставили за собой — 25:11.





В четвёртой партии команды выровняли игру, поведя её мяч-в-мяч. Но «Кама» не дрогнула и довела поединок до победы — 25:19. Итоговый результат — 3:1.





Одержав важную победу во втором матче и забрав шесть очков в двух встречах, «Кама» по итогам 11 сыгранных туров вышла на четвёртое место в турнирной таблице предварительного этапа чемпионата России.

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