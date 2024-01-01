Екатерина Артёмова К 2029 году численность населения Перми может сократиться на 13 тысяч человек Такой прогноз сделали городские власти Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Администрация Перми утвердила прогноз социально-экономического развития краевой столицы до 2029 года. Соответствующее постановление главы города Эдуарда Соснина опубликовано в официальном бюллетене городских властей.

В документе уточняется, что прогноз разработан по двум основным вариантам сценариев — базовому и консервативному. Базовый сценарий описывает наиболее вероятный сценарий развития российской экономики «с учётом относительно оптимистичных изменений внешних условий». Консервативный предполагает более медленную перестройку функционирования экономики в условиях жёсткого санкционного режима, а также замедление темпов восстановительного роста экономики.

В соответствии с базовым сценарием, прогнозируется, что совокупная прибыль крупных и средних предприятий, расположенных на территории города, по итогам 2029 года относительно 2023-го вырастет на 23,6%, объём инвестиций в основной капитал — на 24,5%. Фонд заработной платы работников станет больше на 50,9%, а безработица снизится до 1,5 тыс. человек. Оборот общественного питания в фактических ценах увеличится на 33,3%, оборот розничной торговли — на 35,4%. Инфляция должна выйти на целевой показатель 4%. Индексация тарифов на коммунальные услуги в 2024 году составит 6,3%, а в последующие годы будет сохраняться на уровне 5,3%.

При консервативном сценарии ожидается, что прибыль предприятий к 2029 году вырастет лишь на 8,6%, инвестиции — на 4,4%, фонд заработной платы — на 23,1%. Оборот общественного питания и торговли тоже будет расти медленнее — на 8,3 и 13,6% соответственно. Прогноз по инфляции такой же — 4%. При этом индексация тарифов на коммунальные услуги в 2024 году может составить 8,3%, а в 2025-2029 годах — 7,3%. Также прогнозируется увеличение числа безработных в городе до 1,8 тыс. человек.

Демографический прогноз одинаков при любом сценарии. На начало 2024 года численность населения Перми оценивается в 1 023 700 человек. Предполагается, что в ближайшие годы она будет сокращаться небольшими темпами (в среднем 0,03%) и к началу 2029 года составит 1 010 600 человек.

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