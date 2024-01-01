Екатерина Артёмова Винный бар Piu Vino в центре Перми приостановил работу В помещении идёт ремонт Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс Карты

В Перми приостановил работу винный бар Piu Vino 2.0 на ул. Пермской, 80. Как сообщает ИА «Текст», с фасада здания убрали вывеску, внутри помещения идут ремонтные работы.

Есть ли у владельцев планы по продолжению работы заведения, пока не известно. Обновлений в соцсетях Piu Vino 2.0 не было с лета 2023 года.

Бар Piu Vino был открыт Дарьей Дьяконовой и Василисой Березиной в октябре 2018 года. Название заведения переводится с итальянского языка как «больше вина». Сами владелицы рассказывали изданию «Собака.ru», что их идея состояла в том, чтобы открыть в городе небольшой бар для тех, кто любит провести время в непринуждённой атмосфере, интересуется путешествиями и гастрономическими новинками. Первоначально заведение располагалось в Старокирпичном переулке. В 2019-м проект был перезапущен в новом помещении на ул. Пермской и получил название Piu Vino 2.0.

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