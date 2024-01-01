Екатерина Артёмова Житель Чернушки получил условный срок за хранение конопли Соответствующее решение вынес районный суд Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс Карты

Чернушинский районный суд признал 33-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение, без цели сбыта наркотического средства в крупном размере). Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина осуждён за хранение конопли.

В сентябре 2023 года сотрудники полиции во время патрулирования в ночное время обратили внимание на мимо проходящего гражданина, который нес в руках два куста подозрительного растения. Заметив правоохранителей, мужчина попытался избавиться от растений, бросив их под служебный автомобиль полицейских. В итоге его задержали, кусты были изъяты для экспертизы. Её результаты показали, что это было наркосодержащее растение — конопля, массой порядка 300 г.

Суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.