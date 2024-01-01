Екатерина Артёмова Краевым фондом поддержки участников СВО будет руководить сотрудник минтербеза Исполнительным директором фонда назначен Рафаил Аллахвердиев Поделиться Твитнуть

Фото: министерство территориальной безопасности Пермского края

У краевого благотворительного фонда «Единый центр поддержки» (ЕЦП) сменился руководитель. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные "СПАРК-Интерфакс", с 11 января исполнительным директором фонда в ЕГРЮЛ значится Рафаил Аллахвердиев.

Ранее исполнительным директором ЕЦП был Константин Строгий. В настоящий момент он продолжает руководить пермским филиалом фонда «Защитники Отечества», который возглавлял всё это время параллельно с ЕЦП. Строгий пояснил изданию, что оставил пост руководителя «Единого центра поддержки» в связи с нехваткой времени.

Рафаил Аллахвердиев — сотрудник министерства территориальной безопасности Пермского края. По информации на сайте ведомства, занимает должность ведущего консультанта в отделе по взаимодействию с правоохранительными органами и органами военного управления. Ранее Аллахвердиев участвовал в специальной военной операции РФ на Украине в качестве добровольца. В декабре прошлого года был награждён медалью «Царьградский крест» IV степени.

Фонд «Защитники Отечества» был создан указом президента в апреле 2023 года для поддержки ветеранов СВО и семей погибших участников спецоперации. Пермский филиал фонда был открыт в конце мая прошлого года.

Благотворительный фонд «Единый центр поддержки» был создан летом 2023 года при поддержке краевого правительства, учредителем выступил бывший председатель Пермского краевого отделения Союза журналистов России Игорь Лобанов. Отличие ЕЦП от «Защитников Отечества» состоит в том, что он оказывает помощь действующим участникам СВО и другим категориям нуждающихся граждан.

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