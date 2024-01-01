Андрей Стрельцов Фристайлисты из Пермского края завоевали первую в сезоне золотую медаль в ски-кроссе Отличился Владимир Шмыров Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

На склонах СШОР «Огонёк» им. Постникова Л.Д. в Чусовом в эти выходные прошли третий и четвёртый этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине ски-кросс (мужчины и женщины). На старт вышли более 70 спортсменов из девяти регионов страны.

Воспитанники чусовской спортивной школы завоевали на этих стартах четыре медали. Лучшим среди мужчин в субботу стал Владимир Шмыров. Дарья Мельчакова завоевала серебряную медаль среди женщин. Следует отметить, что спортсменка восстанавливается после тяжёлой травмы. В рамках третьего этапа Кубка Мельчакова также получила серебряную награду. Владимир Шмыров на третьем этапе тоже финишировал на второй позиции.

Оба спортсмена тренируются под руководством Александра Можаева и являются воспитанниками чусовской школы «Огонёк».

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