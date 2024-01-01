Екатерина Артёмова Бензин на АЗС Пермского края в начале года подорожал на 26 копеек В Прикамье самая высокая цена на топливо среди регионов ПФО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По состоянию на 9 января средняя потребительская цена на автомобильный бензин в Пермском крае составила 55,68 руб. Это на 26 коп. больше, чем в конце декабря 2024 года. Такие данные приводит Росстат.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 18 коп. — с 50,13 до 50,31 руб., АИ-95 тоже на 18 коп. — с 54,512 до 54,69 руб. Стоимость бензина АИ-98 поднялась на 65 коп. — с 68,99 до 69,64 руб. Цена на дизель увеличилась на 28 коп. — с 65,44 до 65,72 руб.

На данный момент в Пермском крае самая высокая средняя цена на автомобильный бензин среди регионов Приволжского федерального округа.

Резкое удорожание автомобильного бензина в регионе началось в декабре прошлого года. Как сообщал ранее «Новый компаньон», из-за этого Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», которое занимает доминирующее положение на топливном рынке Прикамья. Ведомство установило, что в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины АИ-95 и АИ-92 на автозаправках компании в декабре выросли на 0,85 руб. за литр.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.