Андрей Стрельцов «Парма» обыграла на выезде УНИКС Это победа у пермской команды первая в Казани за последние пять лет Поделиться Твитнуть

В основное время в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, прошедшем в Казани 13 января «Парма» сумела добиться победы над местным УНИКСом со счётом 72:70.

Первую четверть гости выиграли со счётом 17:21. Вторые десять минут осталась за хозяевами площадки — 13:11. После большого перерыва пермская команда вновь вышла вперёд. Баскетболисты «Пармы» набрали 22 очка, тогда как подопечные Велимира Перасовича только 19. В последнем игровом отрезке УНИКСу не хватило двух очков, чтобы догнать «Парму» — 21:18.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Пармы» Риз Айзея. На его счету 28 очков.

«Парма» в турнирной таблице по-прежнему занимает шестое, казанский клуб на второй позиции.

Следующая игра для подопечных Евгения Пашутина состоится 17 января в Перми. Соперником в Кубке страны у уральцев будет столичный МБА.

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