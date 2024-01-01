Андрей Стрельцов «Кама» с победы начала второй тур волейбольного чемпионата страны На своей площадке пермяки обыграли ВК «Тархан» Поделиться Твитнуть

Начался второй круг предварительного этапа Чемпионата России среди команд Высшей лиги «А». Пермская «Кама» с шестью победами начала его на пятом месте в турнирной таблице.

«Кама» начала второй круг с матча на своей площадке с «Тарханом» из Стерлитамака. Первая партия осталась за пермяками — 25:23. Во втором сете команды играли «мяч-в-мяч», и снова в завершение партии хозяева площадки были сильнее — 25:21 и 2:0.

Третья партия оказалась такой же напряжённой. Правда, на этот раз гости смогли зацепиться за игру и добились успеха — 23:25 и 2:1.

Всё решилось в четвёртой партии, в которой повторился сценарий предыдущих сетов, — оба клуба старались не дать сопернику существенно оторваться в счёте. Только в самой концовке пермяки смогли продавить оборону «Тархана» и вырвать победу 25:21 в партии и завершение матча с итогом 3:1.

Завтра, 14 января, «Кама» проведёт с командой из Стерлитамака второй матч.

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